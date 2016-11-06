В результате двух терактов в Ираке погиб по меньшей мере 21 человек

Два взрыва произошли в Тикрите и Самарре.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи на южном въезде в город Тикрит на КПП во время часа пик.

Второй взрыв прогремел на стоянке для паломников, посещающих одну из святынь мечеть Аль-Аскари в Самарре.

Как сообщал УНН, армия Ирака взяла под контроль пригороды Мосула.