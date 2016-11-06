В результате двух терактов в Ираке погиб по меньшей мере 21 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов, устроеных террористами-смертниками, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Два взрыва произошли в Тикрите и Самарре.
Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи на южном въезде в город Тикрит на КПП во время часа пик.
Второй взрыв прогремел на стоянке для паломников, посещающих одну из святынь мечеть Аль-Аскари в Самарре.
Как сообщал УНН, армия Ирака взяла под контроль пригороды Мосула.