Внаслідок двох терактів в Іраку загинула щонайменше 21 особа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Щонайменше 21 особа загинула внаслідок двох вибухів, спричинених терористами-смертниками, передає УНН з посиланням на Reuters.
Два вибухи відбулися в Тікріті та Самаррі.
Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги на південному в’їзді до міста Тікріт на КПП під час години пік.
Інший вибух пролунав на стоянці для поломників, які відвідують одну з святинь мечеть Аль-Аскарі в Самаррі.
Як повідомляв УНН, армія Іраку взяла під контроль передмістя Мосула.