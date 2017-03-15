В результате авиаударов в Сирии погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В среду, 15 марта были нанесены воздушные удары по провинции Идлиб в Сирии, погибли по меньшей мере девять человек, в том числе дети, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Базирующаяся в Великобритании "Сирийская обсерватория по правам человека" считает, что самолеты были российскими.
В результате авиаударов повреждены северо-западный город Идлиб и город Маарет-Мисрин в сельской местности.
Напомним, десятки людей были убиты в здании суда в Дамаске, столице Сирии, в среду, 15 марта, в результате взрыва террориста-смертника.
Как сообщал УНН, за время войны в Сирии погибли более 800 медиков.