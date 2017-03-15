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Внаслідок авіаударів у Сирії загинуло 9 осіб

Внаслідок авіаударів у Сирії загинуло 9 осіб

Київ • УНН

 • 6846 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. В середу 15 березня були нанесені повітряні удари по провінції Ідліб в Сирії, загинули щонайменше дев'ять осіб, в тому числі діти, передає УНН, з посиланням на Reuters.

Базована у Великобританії “Сирійська обсерваторія з прав людини” вважає, що літаки були російськими.

Внаслідок авіаударів вражені північно-західне місто Ідліб і місто Маарет-Місрін у сільській місцевості.

Нагадаємо, десятки людей були вбиті у будівлі суду в Дамаску, столиці Сирії, у середу, 15 березня, внаслідок вибуху терориста-смертника.

Як повідомляв УНН, за час війни в Сирії загинули понад 800 медиків.

Українські Національні Новини

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