Внаслідок авіаударів у Сирії загинуло 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В середу 15 березня були нанесені повітряні удари по провінції Ідліб в Сирії, загинули щонайменше дев'ять осіб, в тому числі діти, передає УНН, з посиланням на Reuters.
Базована у Великобританії “Сирійська обсерваторія з прав людини” вважає, що літаки були російськими.
Внаслідок авіаударів вражені північно-західне місто Ідліб і місто Маарет-Місрін у сільській місцевості.
Нагадаємо, десятки людей були вбиті у будівлі суду в Дамаску, столиці Сирії, у середу, 15 березня, внаслідок вибуху терориста-смертника.
Як повідомляв УНН, за час війни в Сирії загинули понад 800 медиків.