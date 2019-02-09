В результате аварии военного вертолета на границе Судана погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Три человека стали жертвами катастрофы эфиопского военного вертолета на территории расположения миротворческой миссии ООН в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление ООН, передает УНН.
На борту транспортного средства находились 23 человека. Три члена экипажа погибли, еще 10 человек пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что причина инцидента пока неизвестна.
Судан и Южный Судан ведут спор о принадлежности района Абьей, богатого нефтью, с момента провозглашения независимости Южного Судана 27 июня 2011.
Как сообщал УНН, самолет с пятью пассажирами на борту протаранил снег в Альпах.