Внаслідок аварії військового гелікоптера на кордоні Судану загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Три людини стали жертвами катастрофи ефіопського військового вертольота на території розташування миротворчої місії ООН в районі Аб'єй на кордоні Судану і Південного Судану. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press з посиланням на заяву ООН, передає УНН.
На борту транспортного засобу знаходилися 23 людини. Три члени екіпажу загинули, ще 10 осіб постраждали, троє з них перебувають у критичному стані.
Відзначається, що причина інциденту поки невідома.
Судан і Південний Судан ведуть суперечку про приналежність району Абьей, багатого нафтою, з моменту проголошення незалежності Південного Судану 27 червня 2011 року.
Як повідомляв УНН, літак з п'ятьма пасажирами на борту протаранив сніг в Альпах.