Внаслідок аварії військового гелікоптера на кордоні Судану загинуло троє осіб

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Три людини стали жертвами катастрофи ефіопського військового вертольота на території розташування миротворчої місії ООН в районі Аб'єй на кордоні Судану і Південного Судану. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press з посиланням на заяву ООН, передає УНН.