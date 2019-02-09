Внаслідок аварії військового гелікоптера на кордоні Судану загинуло троє осіб

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Три людини стали жертвами катастрофи ефіопського військового вертольота на території розташування миротворчої місії ООН в районі Аб'єй на кордоні Судану і Південного Судану. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press з посиланням на заяву ООН, передає УНН.

На борту транспортного засобу знаходилися 23 людини. Три члени екіпажу загинули, ще 10 осіб постраждали, троє з них перебувають у критичному стані.

Відзначається, що причина інциденту поки невідома.

Судан і Південний Судан ведуть суперечку про приналежність району Абьей, багатого нафтою, з моменту проголошення незалежності Південного Судану 27 червня 2011 року.

Як повідомляв УНН, літак з п'ятьма пасажирами на борту протаранив сніг в Альпах.

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