Літак з п'ятьма пасажирами на борту протаранив сніг в Альпах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався в сугроб на гірськолижному курорті Куршевель у Альпах. Про це повідомила газета Dauphine libere, передає УНН.
Інцидент стався в п'ятницю, коли літак здійснював посадку і їхав по злітно-посадковій смузі.
Як зазначає видання, пілот не зміг вчасно загальмувати і врізався в сніговий замет в кінці злітно-посадкової смуги. Чотири людини отримали легкі поранення.
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Всі постраждалі були доставлені в лікарню.
Як повідомляв УНН, кількість жертв зіткнення невеликого літака та вертольота в Альпах на півночі Італії зросло до семи.
#LaTania Blog/Snow/News: More on the plane in difficulty at Courchevel Altiport today.
Video footage from Don Joséhttps://t.co/E8jHi3Mmvz pic.twitter.com/xbGnP2bB2V