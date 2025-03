Літак з п'ятьма пасажирами на борту протаранив сніг в Альпах

Інцидент стався в п'ятницю, коли літак здійснював посадку і їхав по злітно-посадковій смузі.

Як зазначає видання, пілот не зміг вчасно загальмувати і врізався в сніговий замет в кінці злітно-посадкової смуги. Чотири людини отримали легкі поранення.

Всі постраждалі були доставлені в лікарню.

Як повідомляв УНН, кількість жертв зіткнення невеликого літака та вертольота в Альпах на півночі Італії зросло до семи.

#LaTania Blog/Snow/News: More on the plane in difficulty at Courchevel Altiport today.



Video footage from Don Joséhttps://t.co/E8jHi3Mmvz pic.twitter.com/xbGnP2bB2V

— La Tania (@La_Tania) 8 лютого 2019 р.