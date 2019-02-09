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Літак з п'ятьма пасажирами на борту протаранив сніг в Альпах

Літак з п'ятьма пасажирами на борту протаранив сніг в Альпах

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався в сугроб на гірськолижному курорті Куршевель у Альпах. Про це повідомила газета Dauphine libere, передає УНН.

Інцидент стався в п'ятницю, коли літак здійснював посадку і їхав по злітно-посадковій смузі.

Як зазначає видання, пілот не зміг вчасно загальмувати і врізався в сніговий замет в кінці злітно-посадкової смуги. Чотири людини отримали легкі поранення.

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Всі постраждалі були доставлені в лікарню.

Як повідомляв УНН, кількість жертв зіткнення невеликого літака та вертольота в Альпах на півночі Італії зросло до семи.

#LaTania Blog/Snow/News: More on the plane in difficulty at Courchevel Altiport today.

Video footage from Don Joséhttps://t.co/E8jHi3Mmvz pic.twitter.com/xbGnP2bB2V

— La Tania (@La_Tania) 8 лютого 2019 р.

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