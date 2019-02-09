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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66340 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 88343 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 131326 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130415 просмотра

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7 марта, 08:52 • 161852 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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Самолет с пятью пассажирами на борту протаранил снег в Альпах

Самолет с пятью пассажирами на борту протаранил снег в Альпах

Киев  •  УНН

 • 9068 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб на горнолыжном курорте Куршевель в Альпах. Об этом сообщила газета Dauphine libere, передает УНН.

Инцидент произошел в пятницу, когда самолет совершал посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе.

Как отмечает издание, пилот не смог вовремя затормозить и врезался в снежный сугроб в конце взлетно-посадочной полосы. Четыре человека получили легкие ранения. 

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Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Как сообщал УНН, число жертв столкновения небольшого самолета и вертолета в Альпах на севере Италии возросло до семи.

#LaTania Blog / Snow / News: More on the plane in difficulty at Courchevel Altiport today .

Video footage from Don José https://t.co/E8jHi3Mmvz pic.twitter.com/xbGnP2bB2V

- La Tania (@La_Tania) 8 февраля 2019

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