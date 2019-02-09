Самолет с пятью пассажирами на борту протаранил снег в Альпах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб на горнолыжном курорте Куршевель в Альпах. Об этом сообщила газета Dauphine libere, передает УНН.
Инцидент произошел в пятницу, когда самолет совершал посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе.
Как отмечает издание, пилот не смог вовремя затормозить и врезался в снежный сугроб в конце взлетно-посадочной полосы. Четыре человека получили легкие ранения.
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Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Как сообщал УНН, число жертв столкновения небольшого самолета и вертолета в Альпах на севере Италии возросло до семи.
#LaTania Blog / Snow / News: More on the plane in difficulty at Courchevel Altiport today .
Video footage from Don José https://t.co/E8jHi3Mmvz pic.twitter.com/xbGnP2bB2V