Самолет с пятью пассажирами на борту протаранил снег в Альпах

Инцидент произошел в пятницу, когда самолет совершал посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе.

Как отмечает издание, пилот не смог вовремя затормозить и врезался в снежный сугроб в конце взлетно-посадочной полосы. Четыре человека получили легкие ранения.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Как сообщал УНН, число жертв столкновения небольшого самолета и вертолета в Альпах на севере Италии возросло до семи.

