ВМС Украины собираются получить еще три катера Island в 2021 году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Военно-морские силы Украины планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ВМС в Facebook.
В ВМС ВС Украины ведутся переговоры с представителями США о передаче патрульных катеров типа Island.
"Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первых два катера войдут в состав Военно-морских сил ВС Украины уже в мае 2021 года, следующий - с небольшим интервалом", говорится в сообщении ВМС.
28 января в Одессе начата рабочая встреча между представителями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Береговой охраны США.
От украинской стороны делегацию представляет начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук.
Иностранную делегацию возглавляет менеджер проекта офиса международных программ продаж штаба 922 Береговой охраны США Энтони Кореале.
Отмечается, что одним из вопросов встречи является обсуждение возможности подготовки катеров для передачи и обучения экипажей за счет иностранной стороны, а также возможности дополнительной подготовки на базе воинской части Береговой охраны США в Балтиморе украинских инструкторов, которые должны, в дальнейшем, обеспечить полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров Island непосредственно в Украине.
Напомним, США передадут Украине еще три патрульных катера класса Island.