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ВМС України збираються отримати ще три катери Island у 2021 році

Київ • УНН

 • 21560 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Військово-морські сили України планують отримати ще три катери класу Island у 2021 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ВМС у Facebook.

ВМС України збираються отримати ще три катери Island у 2021 році

У ВМС ЗС України ведуться переговори з представниками США щодо передачі патрульних катерів типу Island.

"Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо, перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже у травні 2021 року, наступний – з невеликим інтервалом", йдеться у повідомленні ВМС.

28 січня в Одесі розпочато робочу зустріч між представниками Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Берегової охорони США.

Від української сторони делегацію представляє начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук.

Іноземну делегацію очолює менеджер проекту офісу міжнародних програм продажів штабу 922 Берегової охорони США Ентоні Кореале.

Зазначається, що одним з питань зустрічі є обговорення можливості підготовки катерів для передачі та навчання екіпажів за рахунок іноземної сторони, а також можливості додаткової підготовки на базі військової частини Берегової охорони США в м. Балтімор українських інструкторів, які мають, в подальшому, забезпечити повний цикл підготовки майбутніх екіпажів на базі вже отриманих катерів Island безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, США передадуть Україні ще три патрульні катери класу Island.

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