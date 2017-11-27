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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 7431 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 20291 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 29008 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 29038 просмотра

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11:14 • 85609 просмотра

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11 марта, 06:59 • 95608 просмотра

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ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшем подводной лодке

ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшем подводной лодке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Взрыв на борту пропавшего аргентинского подводной лодки "Сан-Хуан" мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Об этом заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно предположить, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода", - сказал Бальби на пресс-конференции.

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Однако в ВМС не знают, по какой причине на подводной лодке возникла высокая концентрация водорода.

Напомним, официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключает, что экипаж пропавшего субмарины "Сан-Хуан" может оставаться в живых .

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