ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшем подводной лодке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Взрыв на борту пропавшего аргентинского подводной лодки "Сан-Хуан" мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Об этом заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно предположить, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода", - сказал Бальби на пресс-конференции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" находилось на семь человек больше, чем требует состав
Однако в ВМС не знают, по какой причине на подводной лодке возникла высокая концентрация водорода.
Напомним, официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключает, что экипаж пропавшего субмарины "Сан-Хуан" может оставаться в живых .