ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшем подводной лодке

"Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно предположить, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода", - сказал Бальби на пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пропавшей субмарине "Сан-Хуан" находилось на семь человек больше, чем требует состав

Однако в ВМС не знают, по какой причине на подводной лодке возникла высокая концентрация водорода.

Напомним, официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключает, что экипаж пропавшего субмарины "Сан-Хуан" может оставаться в живых .