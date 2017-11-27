ВМС Аргентини назвали ймовірну причину вибуху на зниклому підводному човні

"З огляду на інформацію про вибух, і оскільки на борту немає торпед, і, відповідно, вони не можуть вибухнути, можна припустити, що вибух міг статися через скупчення водню", - сказав Бальби на прес-конференції.

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Проте в ВМС не знають, з якої причини на підводному човні виникла висока концентрація водню.

Нагадаємо, офіційний представник ВМС Аргентини Енріке Бальби не виключає, що екіпаж зниклої субмарини "Сан-Хуан" може залишатися в живих.