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ВМС Аргентини назвали ймовірну причину вибуху на зниклому підводному човні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вибух на борту зниклого аргентинського підводного човна "Сан-Хуан" міг статися через високу концентрацію водню. Про це заявив офіційний представник ВМС Аргентини Енріке Бальби, повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

"З огляду на інформацію про вибух, і оскільки на борту немає торпед, і, відповідно, вони не можуть вибухнути, можна припустити, що вибух міг статися через скупчення водню", - сказав Бальби на прес-конференції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На зниклій субмарині "Сан-Хуан" знаходилося на сім чоловік більше, ніж вимагає склад

Проте в ВМС не знають, з якої причини на підводному човні виникла висока концентрація водню.

Нагадаємо, офіційний представник ВМС Аргентини Енріке Бальби не виключає, що екіпаж зниклої субмарини "Сан-Хуан" може залишатися в живих.

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