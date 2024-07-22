Украинский бизнесмен, владелец торгово-развлекательного и бизнес-центра "Гулливер" Виктор Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), пишет УНН.

Согласно данным, размещенным на сайте Шевченковского районного суда Киева, 18 июля 2024 года состоялось автораспределение, и иск Полищука против АРМА и ПАО "Юридическая практика" будет рассматривать судья Татьяна Левицкая.

Напомним

В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса "Гулливер" в управление АРМА. Однако, представители "Гулливера" заявляют, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Пока неизвестно, как эта ситуация будет развиваться дальше, ведь представители компании-владельца комплекса в судах доказывают безосновательность и незаконность такого решения.