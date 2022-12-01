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Власти США выделят 75 млн долларов на переселение трех племен

Власти США выделят 75 млн долларов на переселение трех племен

Киев • УНН

 • 1039742 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Администрация президента США Джо Байдена выплатит 75 млн долларов на переселение трех коренных американских племен, чьим домам грозит изменение климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Министерство внутренних дел выделит по 25 млн долларов индейской народности квино в штате Вашингтон, а также поселкам Ньюток и Напакиак на Аляске. Отмечается, что эти населенные пункты страдают от размывания почв, которое через несколько лет приведет к уничтожению критически важной инфраструктуры.

Власти также предоставит гранты на сумму 5 млн долларов еще восьми племенным общинам: четырем на Аляске и по одной в штатах Аризона, Калифорния, Луизиана и Мэн.

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