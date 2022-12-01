Власти США выделят 75 млн долларов на переселение трех племен

Детали

Министерство внутренних дел выделит по 25 млн долларов индейской народности квино в штате Вашингтон, а также поселкам Ньюток и Напакиак на Аляске. Отмечается, что эти населенные пункты страдают от размывания почв, которое через несколько лет приведет к уничтожению критически важной инфраструктуры.

Власти также предоставит гранты на сумму 5 млн долларов еще восьми племенным общинам: четырем на Аляске и по одной в штатах Аризона, Калифорния, Луизиана и Мэн.

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