Влада США виділить 75 млн доларів на переселення трьох племен

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Міністерство внутрішніх справ виділить по 25 млн доларів індіанській народності квіно у штаті Вашингтон, а також селищам Ньюток і Напакіак на Алясці. Наголошується, що ці населені пункти страждають від розмивання ґрунтів, яке за кілька років призведе до знищення критично важливої інфраструктури.

Влада також надасть гранти на суму 5 млн доларів ще восьми племінним громадам: чотирьом на Алясці й по одній у штатах Аризона, Каліфорнія, Луїзіана та Мен.

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