Влада США виділить 75 млн доларів на переселення трьох племен
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена виплатить 75 млн доларів на переселення трьох корінних американських племен, чиїм будинкам загрожує зміна клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
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Міністерство внутрішніх справ виділить по 25 млн доларів індіанській народності квіно у штаті Вашингтон, а також селищам Ньюток і Напакіак на Алясці. Наголошується, що ці населені пункти страждають від розмивання ґрунтів, яке за кілька років призведе до знищення критично важливої інфраструктури.
Влада також надасть гранти на суму 5 млн доларів ще восьми племінним громадам: чотирьом на Алясці й по одній у штатах Аризона, Каліфорнія, Луїзіана та Мен.
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