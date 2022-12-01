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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43623 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Влада США виділить 75 млн доларів на переселення трьох племен

Влада США виділить 75 млн доларів на переселення трьох племен

Київ • УНН

 • 1039743 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена виплатить 75 млн доларів на переселення трьох корінних американських племен, чиїм будинкам загрожує зміна клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

Деталі 

Міністерство внутрішніх справ виділить по 25 млн доларів індіанській народності квіно у штаті Вашингтон, а також селищам Ньюток і Напакіак на Алясці. Наголошується, що ці населені пункти страждають від розмивання ґрунтів, яке за кілька років призведе до знищення критично важливої інфраструктури.

Влада також надасть гранти на суму 5 млн доларів ще восьми племінним громадам: чотирьом на Алясці й по одній у штатах Аризона, Каліфорнія, Луїзіана та Мен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: COP27: Зміна клімату прискорюється - нова доповідь ООН

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