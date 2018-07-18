Власти Киева утвердили проект метро на Виноградарь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на Виноградарь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь", - говорится в распоряжении КГГА от 11 июля.
По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, следующие объявления - о тендерах и т.д. - будут осуществляться только после детальной предварительной работы.
По его словам, новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций - "Мостицкой" и "Проспекта Правды", а также с участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".
По плану строительные работы продлятся 36 месяцев, их стоимость оценивается в 6,3 млрд грн.
Согласно распоряжению, пропускная способность этого участка метрополитена составит 40 пар поездов в час.
Проект будет реализован за счет средств местного бюджета.