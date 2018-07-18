Влада Києва затвердила проект метро на Виноградар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Київська міська державна адміністрація затвердила проект будівництва ділянки метрополітену від станції "Сирець" на Виноградар. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Київська міська державна адміністрація затвердила проект будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар", - йдеться у розпорядженні КМДА від 11 липня.
Зі слів заступника голови КМДА Дмитра Давтяна, наступні оголошення - про тендери, тощо - будуть здійснюватися лише після детальної попередньої роботи.
За його словами, нова ділянка лінії метрополітену складатиметься із двох станцій – "Мостицької" та "Проспекту Правди", а також із ділянки вилочного відгалуження у бік станції "Виноградар".
За планом будівельні роботи триватимуть 36 місяців, їхня вартість оцінюється у 6,3 млрд грн.
Згідно з розпорядженням, пропускна спроможність цієї ділянки метрополітену становитиме 40 пар поїздів на годину.
Проект буде реалізований за рахунок коштів місцевого бюджету.