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Власти Грузии отказались от транша финансовой помощи ЕС

Власти Грузии отказались от транша финансовой помощи ЕС

Киев  •  УНН

 • 17290 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Правительство Грузии отказалось от очередного транша финансовой помощи Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Этот шаг премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, объяснил отсутствием необходимости в получении такой помощи в связи с экономическим ростом последнего времени.

Главной причиной отказа от второго транша европейской помощи глава правительства назвал стремление Тбилиси сократить внешний долг.

Известно, что речь идет о программе помощи на сумму 75 млн евро, получение которой оказалось под угрозой после того, как правящая партия “Грузинская мечта” отказалась от своих обязательств в рамках соглашения с оппозицией, достигнутой по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля, выполнение которого было одним из условий получения финансовой помощи.

Между тем, есть предположение, что формальный отказ от финансирования — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Так, по мнению эксперта по экономическим вопросам Георгия Хухашвили, в правительстве “делают вид, будто это не ЕС отказался от финансирования, а они сами отказались от денег.

Реакция ЕС

Как написал в Twitter корреспондент „Радио Свобода“ Рикард Йозвяк, в ЕС заявили, что Грузия не смогла повысить независимость судебной системы, было условием для получения кредитных денег ЕС.

„ЕС принимает к сведению решение Грузии не предоставлять запрос на другую макрофинансовой помощи ЕС, и добавляет, что“ страна провалила выполнение достаточной мере условия для этой помощи ”, - написал Йозвяк.

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