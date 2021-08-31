Власти Грузии отказались от транша финансовой помощи ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Правительство Грузии отказалось от очередного транша финансовой помощи Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Этот шаг премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, объяснил отсутствием необходимости в получении такой помощи в связи с экономическим ростом последнего времени.
Главной причиной отказа от второго транша европейской помощи глава правительства назвал стремление Тбилиси сократить внешний долг.
Известно, что речь идет о программе помощи на сумму 75 млн евро, получение которой оказалось под угрозой после того, как правящая партия “Грузинская мечта” отказалась от своих обязательств в рамках соглашения с оппозицией, достигнутой по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля, выполнение которого было одним из условий получения финансовой помощи.
Между тем, есть предположение, что формальный отказ от финансирования — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Так, по мнению эксперта по экономическим вопросам Георгия Хухашвили, в правительстве “делают вид, будто это не ЕС отказался от финансирования, а они сами отказались от денег.
Реакция ЕС
Как написал в Twitter корреспондент „Радио Свобода“ Рикард Йозвяк, в ЕС заявили, что Грузия не смогла повысить независимость судебной системы, было условием для получения кредитных денег ЕС.
„ЕС принимает к сведению решение Грузии не предоставлять запрос на другую макрофинансовой помощи ЕС, и добавляет, что“ страна провалила выполнение достаточной мере условия для этой помощи ”, - написал Йозвяк.