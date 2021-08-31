Влада Грузії відмовилася від траншу фінансової допомоги ЄС

Деталі

Цей крок прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, пояснив відсутністю необхідності в отриманні такої допомоги в зв’язку з економічним зростанням останнього часу.

Головною причиною відмови від другого траншу європейської допомоги глава уряду назвав прагнення Тбілісі скоротити зовнішній борг.

Відомо, що мова йде про програму допомоги на суму 75 млн євро, отримання якої опинилося під загрозою після того, як правляча партія “Грузинська мрія” відмовилася від своїх зобов’язань в рамках угоди з опозицією, досягнутою за ініціативою глави Євроради Шарля Мішеля, виконання якого було однією з умов отримання фінансової допомоги.

Тим часом, є припущення, що формальна відмова від фінансування — це спроба зробити хорошу міну при поганій грі. Так, на думку експерта з економічних питань Георгія Хухашвілі, в уряді “роблять вигляд, ніби це не ЄС відмовився від фінансування, а вони самі відмовилися від грошей.

Реакція ЄС

Як написав у Twitter кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, в ЄС заявили, що Грузія не змогла підвищити незалежність судової системи, що було умовою для отримання кредитних грошей ЄС.

"ЄС бере до відома рішення Грузії не надавати запит на іншу макрофінансову допомогу ЄС, і додає, що "країна провалила виконання достатній мірі умови для цієї допомоги",- написав Йозвяк.