Власти Британии обеспокоены проблемой пластикового мусора в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Правительство Великобритании медлит с внедрением залоговой системы сбора пластиковой тары, что приводит к накоплению мусора в стране. Об этом заявила член комитета по аудиту окружающей среды, депутат Великобритании Мэри Криг, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Она напомнила, что в сентябре 2017 года министр охраны окружающей среды страны Майкл Гоув назвал внедрение депозитной системы сбора тары "отличной идеей". Однако система до сих пор не заработала.
"Правительство медлит с внедрением данной системы. Ежедневно порядка 700 тыс. пустых пластиковых бутылок засоряют улицы нашей страны. Медлить с внедрением залоговой системы сбора тары неприемлемо. Нужно принимать решение уже сейчас", - заявила Криг.
Депутат добавила, что в Германии и Дании при помощи депозитной системы сбора тары собирают порядка 90% бутылок. В Великобритании данный показатель составляет всего 43%.
"В связи с этим у нас нет времени, чтобы оттягивать внедрение залоговой системы сбора тары в стране", - добавила Криг.
Напомним, подобные проблемы есть и в Украине, которая, подобно Англии, никак не запустит залоговую систему сбора тары. Ранее в Минприроде заявляли, что внедрение системы предусмотрено Нацстратегией обращения с отходами. Но уже второй год подряд ощутимых действий по ее реализации нет.
Справка: принцип работы залоговой системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.