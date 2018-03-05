Влада Британії стурбована проблемою пластикового сміття в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Уряд Великої Британії зволікає з впровадженням заставної системи збору пластикової тари, що призводить до накопичення сміття в країні. Про це заявила член комітету з аудиту навколишнього середовища, депутатка Великої Британії Мері Кріг, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Вона нагадала, що у вересні 2017 року міністр охорони навколишнього середовища країни Майкл Гоув назвав впровадження депозитної системи збору тари "чудовою ідеєю". Однак система досі не запрацювала.
"Уряд зволікає з впровадженням даної системи. Щодня близько 700 тис. порожніх пластикових пляшок засмічують вулиці нашої країни. Зволікати з впровадженням заставної системи збору тари неприйнятно. Потрібно приймати рішення вже зараз", - заявила Кріг.
Депутатка додала, що в Німеччині та Данії за допомогою депозитної системи збору тари збирають близько 90% пляшок. У Великій Британії цей показник становить лише 43%.
"У зв'язку з цим у нас немає часу, щоб відтягувати впровадження заставної системи збору тари в країні", - додала Кріг.
Нагадаємо, ті ж проблеми є і в Україні, яка, подібно до Англії, ніяк не запустить заставну систему збору тари. Раніше в Мінприроди заявляли, що впровадження системи передбачено Нацстратегією поводження з відходами. Але вже другий рік поспіль відчутних дій з її реалізації немає.
Довідка: принцип роботи заставної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.