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Власти Беларуси вооружат почтальонов револьверами, а операторы связи получат автоматы

Киев • УНН

 • 17933 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Беларуси вооружат почтальонов, водителей, начальников почтовых отделений и операторов связи, а также сотрудников лесных и охотничьих хозяйств. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 3 июня, передает УНН.

Власти Беларуси вооружат почтальонов револьверами, а операторы связи получат автоматы

Детали

В постановлении МВД Беларуси определило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые будут выдавать работникам предприятий с "особыми уставными задачами".

"Белпочта" впервые попала в число организаций, чьи работники получат огнестрельное боевое оружие. Пистолет или револьвер смогут иметь при себе начальники узлов связи, участков, отделений связи, главной кассы, операторы связи, почтальоны и водители.

Операторов связи кроме пистолетов или револьверов вооружат еще и автоматами.

Также оружие получат работники государственного предприятия "Специальной связи".

Соответствующее постановление МВД Беларуси появилось еще 22 марта. С сегодняшнего дня документ вступил в силу.

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