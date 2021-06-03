Влада Білорусії озброїть листонош револьверами, а оператори зв'язку отримають автомати

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У постанові МВС визначило норми забезпечення зброєю і боєприпасами, які будуть видавати працівникам підприємств з "особливими статутними завданнями".

"Белпошта" вперше потрапила у перелік організацій, чиї працівники отримають вогнепальну бойову зброю. Пістолет або револьвер зможуть мати при собі начальники вузлів зв'язку, ділянок, відділень зв'язку, головної каси, оператори зв'язку, листоноші і водії.

Операторів зв'язку крім пістолетів або револьверів озброять ще й автоматами.

Також зброю отримають працівники державного підприємства "Спеціальний зв'язок".

Відповідна постанова МВС Білорусії з'явилася ще 22 березня. Від сьогодні документ вступив в силу.