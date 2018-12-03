Власти Берлина выделит 1 миллион евро на сохранение клубной жизни города
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Власти Берлина выделит 1 миллион евро на сохранение клубной жизни города, пишет профильное издание Dazed & Confused, информирует УНН.
Деньги пойдут на программу защиты от шума: власти установят систему звукоизоляции, чтобы музыка не мешала местным жителям по ночам. Таким образом администрация Берлина надеется свести к минимуму конфликты между берлинцами и владельцами ночных клубов.
“Клубная культура Берлина известна во всем мире и является достопримечательностью нашего города”, — заявила сенатор Рамона Пол. Она уточнила, что власти города пригласят независимых экспертов, которые помогут выбрать клубы для финансирования. Однако и сами заведения должны будут внести в программу от 10% до 20% прибыли. Планируется, что на эти средства проведут реконструкцию зданий или ремонт самих клубов.
Как считает Dazed & Confused, программа сохранения клубов — это сигнал, что власти рассматривают ночную жизнь, техно и заведения вроде Berghain как один из ключевых факторов городского туризма.
Как сообщал УНН, студенты провели в Будапеште митинг за сохранение университета Сороса.