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Влада Берліна виділить 1 мільйон євро на збереження клубного життя міста

Влада Берліна виділить 1 мільйон євро на збереження клубного життя міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Влада Берліна виділить 1 мільйон євро на збереження клубного життя міста, пише профільне видання Dazed & Confused, інформує УНН.

Гроші підуть на програму захисту від шуму: влада встановить систему звукоізоляції, щоб музика не заважала місцевим жителям ночами. Таким чином адміністрація Берліна сподівається звести до мінімуму конфлікти між берлінцями і власниками нічних клубів.

“Клубна культура Берліна відома у всьому світі і є пам’яткою нашого міста”, — заявила сенатор Рамона Пол. Вона уточнила, що влада міста запросить незалежних експертів, які допоможуть вибрати клуби для фінансування. Однак і самі заклади повинні будуть внести в програму від 10% до 20% прибутку. Планується, що на ці кошти проведуть реконструкцію будівель або ремонт самих клубів.

Як вважає Dazed & Confused, програма збереження клубів — це сигнал, що влада розглядає нічне життя, техно і заклади на кшталт Berghain як один з ключових чинників міського туризму.

Як повідомляв УНН, студенти провели у Будапешті мітинг за збереження університету Сороса.

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