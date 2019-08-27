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Вклады украинцев в банках ФГВФЛ за месяц сократились на 2,5%

Вклады украинцев в банках ФГВФЛ за месяц сократились на 2,5%

Киев  •  УНН

 • 16855 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Общая сумма вкладов физлиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2019 года составила 440,8 млрд грн, сократившись за месяц на 2,46%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

"По состоянию на 1 августа 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 440,8 млрд грн, в то время как на 1 июля 2019 года этот показатель составлял 451,9 млрд грн", - указали в Фонде.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2019 года:

  • вклады в национальной валюте - 249,8 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте - 191,0 млрд грн.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. Гарантиями Фонда полностью покрывается по сумме 43,3% вкладов, что составляет 190,7 млрд грн, добавили в ФГВФЛ.

"В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 августа 2019 года составляет 270,1 млрд грн", - указали в Фонде.

По состоянию на 1 августа 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало августа 2019 года, составила 7,5 млрд грн.

Напомним, в ФГВФЛ заявили, что из-за нарушений во время ликвидации банков открыто 3 тыс. производств .

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