Вклады украинцев в банках ФГВФЛ за месяц сократились на 2,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Общая сумма вкладов физлиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2019 года составила 440,8 млрд грн, сократившись за месяц на 2,46%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.
"По состоянию на 1 августа 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 440,8 млрд грн, в то время как на 1 июля 2019 года этот показатель составлял 451,9 млрд грн", - указали в Фонде.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2019 года:
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- вклады в национальной валюте - 249,8 млрд грн;
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- вклады в иностранной валюте - 191,0 млрд грн.
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Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. Гарантиями Фонда полностью покрывается по сумме 43,3% вкладов, что составляет 190,7 млрд грн, добавили в ФГВФЛ.
"В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 августа 2019 года составляет 270,1 млрд грн", - указали в Фонде.
По состоянию на 1 августа 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало августа 2019 года, составила 7,5 млрд грн.
Напомним, в ФГВФЛ заявили, что из-за нарушений во время ликвидации банков открыто 3 тыс. производств .