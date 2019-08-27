Вклади українців у банках ФГВФО за місяць скоротилися на 2,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Загальна сума вкладів фізосіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2019 року становила 440,8 млрд грн, скоротившись за місяць на 2,46%. Про це УНН повідомили у пресслужбі ФГВФО.
"Станом на 1 серпня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 440,8 млрд грн, у той час як на 1 липня 2019 року цей показник становив 451,9 млрд грн", - вказали у Фонді.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2019 року:
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- вклади у національній валюті – 249,8 млрд грн;
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- вклади в іноземній валюті – 191,0 млрд грн.
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Повністю захищені вклади (у розмірі від 10 грн до 200 тис. грн) 98,5% вкладників, на яких поширюються гарантії Фонду. Гарантіями Фонду повністю покривається за сумою 43,3% вкладів, що становить 190,7 млрд грн, додали у ФГВФО.
"В цілому сума можливого відшкодування за рахунок коштів Фонду станом на 1 серпня 2019 року становить 270,1 млрд грн", - вказали у Фонді.
Станом на 1 серпня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 75 банків. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на початок серпня 2019 року, становила 7,5 млрд грн.
Нагадаємо, у ФГВФО заявили, що через порушення під час ліквідації банків відкрито 3 тис. проваджень.