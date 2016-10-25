ВККСУ рекомендовала ВСЮ уволить двух крымских судей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня, 25 октября Высшая квалификационная комиссия судей Украины решила внести представление в Высший совет юстиции об увольнении с должности двух крымских судей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВККСУ.
Так, 25 октября 2016 года на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.
Во время заседания Комиссия решила внести представление в Высший совет юстиции об увольнении Завгородной Людмилы Николаевны (судья Гагаринского районного суда города Севастополя) и Водяхина Сергея Анатольевича (судья окружного административного суда города Севастополя).
Вместе с тем, Комиссия прекратила дисциплинарное дело в отношении Царевич Оксаны Игоревны (занимала должность судьи Печерского районного суда города Киева), Левченко Анатолия Владимировича (занимал должность судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области) и Пойды Сергея Николаевича (занимал должность судьи Дарницкого районного суда города Киева).