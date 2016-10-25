ВККСУ рекомендувала ВРЮ звільнити двох кримських суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, 25 жовтня Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила внести подання до Вищої ради юстиції про звільнення з посади двох кримських суддів. Про це УНН повідомили у прес-службі ВККСУ.
Так, 25 жовтня 2016 року на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вирішувалося питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
Під час засідання Комісія вирішила внести подання до Вищої ради юстиції про звільнення Завгородньої Людмили Миколаївни (суддя Гагарінського районного суду міста Севастополя) та Водяхіна Сергія Анатолійовича (судді окружного адміністративного суду міста Севастополя).
Водночас, Комісія припинили дисциплінарну справу стосовно Царевич Оксани Ігорівни (обіймала посаду судді Печерського районного суду міста Києва), Левченка Анатолія Володимировича (обіймав посаду судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області) та Пойди Сергія Миколайовича (обіймав посаду судді Дарницького районного суду міста Києва).