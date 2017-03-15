ВККС готова предоставить Общественному совету информацию по части досье кандидатов в Верховный Суд - С.Козьяков

КИЕВ. 15 марта. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины готова предоставить членам Общественного совета добродетели информацию по части досье кандидатов на должность судей обновленного Верховного суда, но без персональных данных. Об этом сказал в комментарии УНН глава ВККС Сергей Козьяков.

"ВККС готова предоставлять членам ОСД (Общественный совет добродетели - ред.) информацию по части досье, которая не содержит персональных данных. Члены совета опасаются, что не успеют вовремя предоставить нам необходимые данные или негативные выводы. Мы их успокоили, заявив, что не будем проводить собеседование с кандидатом, пока не получим такую ​​информацию", - сказал он.

При этом С.Козьяков заверил, что уже найден приемлемый формат ознакомления с досье кандидатов на должность судьи до внедрения автоматизированной системы.

"В ближайшие дни начнем работать в этом режиме", - уточнил глава ВККС. Кроме того, по словам С.Козьякова, ОСД получил доступ к ряду государственных реестров, НАБУ также представляет Совету определенные сведения.

"Члены ОСД могут анализировать информацию, полученную из открытых источников и от граждан", - добавил он. Глава ВККС также подчеркнул, что отсутствие судейских досье на сайте ВККС не дает правовых оснований ставить под сомнение проведение конкурса, поскольку речь идет не о процедурной, а об информационной части.

Напомним, 7 ноября 2016 г. Высшей квалификационной комиссией судей Украины был объявлен конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда. 16 февраля 2017 г. кандидаты прошли анонимное письменное тестирование, а 21 февраля выполнили практическое задание.

Как сообщал УНН, документы для участия в конкурсе на должности в 4 кассационных суда в составе Верховного суда Украины подали более 800 кандидатов, из которых к участию в конкурсе допущены 653.