ВККС готова надати Громадській раді інформацію з частини досьє кандидатів до Верховного Суду — С.Козьяков
Київ • УНН
Без оцінки Громадською радою доброчесності співбесіди з кандидатами не проводитимуть
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України готова надати членам Громадської ради доброчесності інформацію з частини досьє кандидатів на посаду суддів оновленого Верховного суду, але без персональних даних. Про це сказав у коментарі УНН голова ВККС Сергій Козьяков.
“ВККС готова надавати членам ГРД (Громадська рада доброчесності — ред.) інформацію з частини досьє, яка не містить персональних даних. Члени ради побоюються, що не встигнуть вчасно надати нам необхідні дані або негативні висновки. Ми їх заспокоїли, заявивши, що не проводитимемо співбесіду з кандидатом, доки не отримаємо таку інформацію”, — сказав він.
При цьому С.Козьяков запевнив, що вже знайдений прийнятний формат ознайомлення з досьє кандидатів на посаду судді до впровадження автоматизованої системи.
“Найближчими днями почнемо працювати в цьому режимі”, — уточнив голова ВККС.
Крім того, за словами С.Козьякова, ГРД отримала доступ до низки державних реєстрів, НАБУ також надає Раді певні відомості.
“Члени ГРД можуть аналізувати інформацію, отриману з відкритих джерел і від громадян”, — додав він. Голова ВККС також підкреслив, що відсутність суддівських досьє на сайті ВККС не дає правових підстав ставити під сумнів проведення конкурсу, оскільки йдеться не про процедурну, а про інформаційну частину.
Нагадаємо, 7 листопада 2016 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. 16 лютого 2017 року кандидати склали анонімне письмове тестування, а 21 лютого виконуали практичне завдання.
Як повідомляв УНН, документи для участі у конкурсі на посади у 4 касаційні суди в складі Верховного суду України подали більше 800 кандидатів, з яких до участі в конкурсі допущено 653.