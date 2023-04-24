Входит в ближайшее окружение кадырова: СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни

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"Служба безопасности собрала доказательную базу на председателя парламента Чеченской республики рф Магомеда Даудова, который причастен к оккупации части территории Украины. Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

Детали

По данным СБУ, установлено, что Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок рф, которые дислоцируются на территории северного Кавказа. "Именно при его непосредственном участии был создан «78-й моторизованный полк специального назначения «север-ахмат»», а также батальоны «юг-ахмат», «запад-ахмат» и «восток-ахмат»", - сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, «мобилизованные» проходят военную подготовку в университете спецназа, который расположен в городе Гудермес Чеченской республики. Затем боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Также установлено, что Даудов в течение июля – ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встречался с главарями новосозданных отрядов «кадыровцев» и призывал к ведению активных боевых действий против Сил обороны", - отметили в СБУ.

Кроме того, сообщается, что злоумышленник регулярно распространял на собственном Телеграм-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова по оправданию вооруженной агрессии рф против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Даудову о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны);

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, в которых содержатся оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

В настоящее время фигурант находится на территории россии. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Дополнение

Служба безопасности Украины в августе прошлого года проинформировала, что сообщено о подозрении главе чеченской республики рф рамзану кадырову и его подчиненным.