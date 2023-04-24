Входит в ближайшее окружение кадырова: СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни

ukru
08:24 • 16346 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 49752 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107605 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 79605 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119679 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117350 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107678 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102159 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113082 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132995 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 54780 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 84258 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105719 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 29274 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 43169 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 182117 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212697 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152984 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159287 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195560 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 93393 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 108037 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124605 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159965 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166582 просмотра
Актуальное
Входит в ближайшее окружение кадырова: СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни

Входит в ближайшее окружение кадырова: СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни

Киев • УНН

 • 378148 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении главе парламента Чечни Магомеду Даудову, который формирует новые отряды "кадыровцев" для войны против Украины, пишет УНН.

Цитата

"Служба безопасности собрала доказательную базу на председателя парламента Чеченской республики рф Магомеда Даудова, который причастен к оккупации части территории Украины. Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

Детали

По данным СБУ, установлено, что Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок рф, которые дислоцируются на территории северного Кавказа. "Именно при его непосредственном участии был создан «78-й моторизованный полк специального назначения «север-ахмат»», а также батальоны «юг-ахмат», «запад-ахмат» и «восток-ахмат»", - сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, «мобилизованные» проходят военную подготовку в университете спецназа, который расположен в городе Гудермес Чеченской республики. Затем боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Также установлено, что Даудов в течение июля – ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встречался с главарями новосозданных отрядов «кадыровцев» и призывал к ведению активных боевых действий против Сил обороны", - отметили в СБУ.

Кроме того, сообщается, что злоумышленник регулярно распространял на собственном Телеграм-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова по оправданию вооруженной агрессии рф против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Даудову о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны);
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, в которых содержатся оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

В настоящее время фигурант находится на территории россии. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Дополнение

Служба безопасности Украины в августе прошлого года проинформировала, что сообщено о подозрении главе чеченской республики рф рамзану кадырову и его подчиненным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы