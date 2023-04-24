Входить до найближчого оточення кадирова: СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру голові парламенту Чечні Магомеду Даудову, який формує нові загони "кадирівців" для війни проти України, пише УНН.
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"Служба безпеки зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки рф Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України. Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", - ідеться у повідомленні СБУ.
За даними СБУ, встановлено, що Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань рф, які дислокуються на території північного Кавказу. "Саме за його безпосередньої участі було створено «78-й моторизований полк спеціального призначення «північ-ахмат»», а також батальйони «південь-ахмат», «захід-ахмат» та «схід-ахмат»", - повідомили у спецслужбі.
За даними слідства, «мобілізовані» проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки. Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
"Також встановлено, що Даудов упродовж липня – листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів «кадирівців» і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони", - зазначили у СБУ.
Крім того, повідомляється, що зловмисник регулярно поширював на власному Телеграм-каналі дописи, де репостив виступи Кадирова щодо виправдовування збройної агресії рф проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Даудову про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни);
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).
Наразі фігурант перебуває на території росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Доповнення
Служба безпеки України торік у серпні поінформувала, що повідомлено про підозру голові чеченської республіки рф рамзану кадирову та його підлеглим.