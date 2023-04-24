Входить до найближчого оточення кадирова: СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні

ukru
Ексклюзив
15:02 • 17381 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 46503 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 85493 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 209841 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 159451 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 160947 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 245768 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453474 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345062 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357030 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
82 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 183370 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 155663 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 128172 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 117112 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 78460 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 209929 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 245807 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 488758 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 624663 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 650420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 34136 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 42604 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 117112 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 155663 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 183370 перегляди
Актуальне
Входить до найближчого оточення кадирова: СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні

Входить до найближчого оточення кадирова: СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні

Київ • УНН

 • 378152 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру голові парламенту Чечні Магомеду Даудову, який формує нові загони "кадирівців" для війни проти України, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки рф Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України. Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", - ідеться у повідомленні СБУ.

За даними СБУ, встановлено, що Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань рф, які дислокуються на території північного Кавказу. "Саме за його безпосередньої участі було створено «78-й моторизований полк спеціального призначення «північ-ахмат»», а також батальйони «південь-ахмат», «захід-ахмат» та «схід-ахмат»", - повідомили у спецслужбі.

За даними слідства, «мобілізовані» проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки. Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"Також встановлено, що Даудов упродовж липня – листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів «кадирівців» і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони", - зазначили у СБУ.

Крім того, повідомляється, що зловмисник регулярно поширював на власному Телеграм-каналі дописи, де репостив виступи Кадирова щодо виправдовування збройної агресії рф проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Даудову про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни);
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Наразі фігурант перебуває на території росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Доповнення

Служба безпеки України торік у серпні поінформувала, що повідомлено про підозру голові чеченської республіки рф рамзану кадирову та його підлеглим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52