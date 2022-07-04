Визовый режим с рф: с начала введения еще ни один россиянин не оформил визу в Украину – ГПСУ

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“Что касается граждан российской федерации, мне неизвестно, чтобы была выдана хотя бы одна виза. Кроме того, у меня пока нет информации, что хотя бы один гражданин российской федерации подавался на получение визы. Я думаю, что если кто-нибудь получит визу, об этом станет известно. Но отмечу, что пограничники обеспечат все надлежащие меры контроля непосредственно на границе”, – сказал Демченко.

Детали

По словам спикера ГПСУ, выдача визы усиливает безопасность Украины, поскольку государство будет заранее понимать и иметь данные о лице, которое захочет пересечь границу.

При оформлении визы субъектами информационной деятельности является Министерство иностранных дел, которое занимаеются принятием документов и выдачей виз, а также Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, Национальная полиция, которые приобщаются к проверке, не представляют ли лица угрозу стране.

Демченко также отметил, что по решению правительства, еще с конца февраля пункты пропуска на границе с россией, беларусью, на приднестровском сегменте – закрыты. Сейчас там не осуществляют пограничное таможенное оформление. В случае появления в пунктах пропуска въезжающих граждан Украины пограничники обеспечивают их оформление в соответствии с установленным порядком.

В то же время пресс-секретарь ГПСУ добавил, что Украина не контролирует часть границы с россией, в частности, в пределах Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Поэтому собственно и не может обеспечивать там даже наблюдение за линией границы.

“Пункты пропуска функционируют только на границе со странами Европейского Союза и границ с Молдовой, кроме приднестровского сегмента, где и можно пересечь границу, как гражданам Украины, так и иностранцам, в том числе и гражданам российской федерации. Но отмечу, что с первого числа, по решению правительства, были прекращены безвизовые поездки для граждан российской федерации. Теперь они с этого времени смогут пересечь границу только при наличии визы. Но даже наличие визы не дает гарантий в пересечении границы, поскольку иностранцы должны отвечать и другим условиям въезда”, – констатировал Демченко.

Дополнение

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет Министров одобрил 17 июня.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что полученная виза не будет гарантировать пересечение границы.