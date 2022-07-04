Візовий режим з рф: з початку введення ще жоден росіянин не оформив візу в Україну – ДПСУ

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 37435 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 83973 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 123507 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 174962 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 172080 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 171273 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148355 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115591 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108753 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 309499 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 33969 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 44785 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 36607 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 32235 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 41987 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 183877 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 309498 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 570460 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 514136 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714646 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 41987 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92634 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120237 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143251 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156767 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Візовий режим з рф: з початку введення ще жоден росіянин не оформив візу в Україну – ДПСУ

Візовий режим з рф: з початку введення ще жоден росіянин не оформив візу в Україну – ДПСУ

Київ • УНН

 • 195380 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. З початку введення візового режиму з рф ще жоден росіянин не подав заяву на отримання візи для в'їзду в Україну. Про це у коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

Цитата

“Щодо громадян російської федерації, мені невідомо, щоб була видана хоча б одна віза. Крім того, я не маю поки інформації, що хоча б один громадянин російської федерації подавався на отримання візи. Я думаю, що якщо хтось отримає візу, про це стане відомо. Але зазначу, що прикордонники забезпечать всі належні заходи контролю, безпосередньо, на кордоні”, – сказав Демченко.

Деталі

За словами речника ДПСУ, видача візи посилює безпеку України, оскільки держава завчасно розумітиме та матиме дані про особу, яка захоче перетнути кордон.

Під час оформлення візи суб’єктами інформаційної діяльності є Міністерство закордонних справ, яке займається прийняттям документів і видачею віз, а також Державна прикордонна служба, Державна міграційна служба, Національна поліція, які долучаються до перевірки, чи не становлять особи загрозу країні.

Демченко також зазначив, що за рішенням уряду, ще з кінця лютого пункти пропуску на кордоні з росією, білоруссю, на придністровському сегменті – зачинені. Наразі там не здійснюють прикордонне митне оформлення. У разі появи в пунктах пропуску громадян України, які в’їжджають, прикордонники забезпечують їхнє оформлення відповідно до встановленого порядку.

Водночас, прессекретар ДПСУ додав, що Україна не контролює частину кордону з росією, зокрема, в межах Харківської, Луганської та Донецької областей. Тому, власне, і не може забезпечувати там навіть спостереження за лінією кордону.

“Пункти пропуску функціонують тільки на кордоні з країнами Європейського Союзу і кордонів з Молдовою, окрім придністровського сегменту, де і власне можна перетнути кордон, як громадянам України, так і іноземцям, у тому числі і громадянам російської федерації. Але, зазначу, що від першого числа, за рішенням уряду, були припинені безвізові поїздки для громадян російської федерації. Тепер вони з цього часу зможуть перетнути кордон тільки при наявності візи. Але навіть наявність візи не дає гарантій в перетині кордону, оскільки іноземці мають відповідати і іншим умовам в’їзду”, – констатував Демченко.

Доповнення

З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що отримана віза не гарантуватиме перетин кордону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00