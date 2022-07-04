Візовий режим з рф: з початку введення ще жоден росіянин не оформив візу в Україну – ДПСУ

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“Щодо громадян російської федерації, мені невідомо, щоб була видана хоча б одна віза. Крім того, я не маю поки інформації, що хоча б один громадянин російської федерації подавався на отримання візи. Я думаю, що якщо хтось отримає візу, про це стане відомо. Але зазначу, що прикордонники забезпечать всі належні заходи контролю, безпосередньо, на кордоні”, – сказав Демченко.

Деталі

За словами речника ДПСУ, видача візи посилює безпеку України, оскільки держава завчасно розумітиме та матиме дані про особу, яка захоче перетнути кордон.

Під час оформлення візи суб’єктами інформаційної діяльності є Міністерство закордонних справ, яке займається прийняттям документів і видачею віз, а також Державна прикордонна служба, Державна міграційна служба, Національна поліція, які долучаються до перевірки, чи не становлять особи загрозу країні.

Демченко також зазначив, що за рішенням уряду, ще з кінця лютого пункти пропуску на кордоні з росією, білоруссю, на придністровському сегменті – зачинені. Наразі там не здійснюють прикордонне митне оформлення. У разі появи в пунктах пропуску громадян України, які в’їжджають, прикордонники забезпечують їхнє оформлення відповідно до встановленого порядку.

Водночас, прессекретар ДПСУ додав, що Україна не контролює частину кордону з росією, зокрема, в межах Харківської, Луганської та Донецької областей. Тому, власне, і не може забезпечувати там навіть спостереження за лінією кордону.

“Пункти пропуску функціонують тільки на кордоні з країнами Європейського Союзу і кордонів з Молдовою, окрім придністровського сегменту, де і власне можна перетнути кордон, як громадянам України, так і іноземцям, у тому числі і громадянам російської федерації. Але, зазначу, що від першого числа, за рішенням уряду, були припинені безвізові поїздки для громадян російської федерації. Тепер вони з цього часу зможуть перетнути кордон тільки при наявності візи. Але навіть наявність візи не дає гарантій в перетині кордону, оскільки іноземці мають відповідати і іншим умовам в’їзду”, – констатував Демченко.

Доповнення

З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що отримана віза не гарантуватиме перетин кордону.