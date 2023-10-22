"Признаю эту ситуацию позорной": шоумен Ткач отреагировал на информацию о том, что был ведущим на свадьбе фигуранта дела о "пьяных вечеринках"

Цитата

“К большому сожалению, о его скандальном бэкграунде ни я, ни мое окружение реально не знало. А узнал об этом громком деле, только из вчерашних публикаций”, - написал Ткач в Instagram.

По его словам, принимая коммерческие заказы, он и его менеджер в первую очередь спрашивают, имеют ли отношение люди, у которых будет проводиться свадьба, к политике, и какую позицию по войне рф в Украине имеют.

“Слабые ли эти фильтры? Уже понимаем, что да. Сделаны ли выводы? Однозначно, и коллеги с рынка должны тоже к ним прислушиваться. Мы живем и работаем в условиях большой войны, и как общественные люди, которые несут на себе ответственность перед общественностью, должны очень осторожно относиться ко всему, что делаем. Признаю эту ситуацию позорной!!! Все последствия принимаю и обещаю, что больше подобных ситуаций с моим участием не произойдет”, - отметил шоумен.

Также, он сообщил, уже сегодня передаст военным “мавик и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар. Все деньги до копейки за этот заказ пойдут и на другие добрые дела, результаты которых вы обязательно увидите”.

Напомним

Журналист Андрей Лохматов накануне сообщил, что участник дела о «пьяных вечеринках», подозреваемый по делу о сексуальном насилии Олег Захаров женился в одном из самых дорогих отелей страны, а свадебную церемонию провел шоумен и актер студии «Квартал-95» Юрий Ткач.

30 января в соцсети появились видео, где парни спаивали девушек, а после того, как они потеряли сознание, издевались над ними и совершали насильственные действия. Олег Захаров – непосредственный участник этих вечеринок и организатор сдерживаний. В марте этого года парню сообщили о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия.

По версии следствия, блогер уговорил несовершеннолетнюю девушку принять участие в стриме. Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней без ее согласия, говорилось в сообщении.

В суде он заплатил залог в размере 402 тыс. гривен, чтобы во время следствия выйти из СИЗО.