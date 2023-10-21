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Женился фигурант дела о "пьяных вечеринках", где издевались над девушками. Ведущим на свадьбе был шоумен Юрий Ткач

Киев • УНН

 • 701370 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Участник дела о «пьяных вечеринках», подозреваемый по делу о сексуальном насилии Олег Захаров женился в одном из самых дорогих отелей страны, а свадебную церемонию провел шоумен и актер студии «Квартал-95» Юрий Ткач. Об этом на Фейсбук-странице написал журналист Андрей Лохматов, передает УНН.

Женился фигурант дела о "пьяных вечеринках", где издевались над девушками. Ведущим на свадьбе был шоумен Юрий Ткач

Цитата

«Олег Захаров, участник "вечеринок", где спаивали девушек и совершали над ними сексуальное насилие, который заплатил 402 тысячи гривен залога, чтобы выйти на свободу на период следствия, в начале октября устроил свою свадьбу в лухури отеле, где тинейджеры пели русский рэп, разбрасывая по сцене стодолларовые купюры», - написал Андрей Лохматов.

Детали

Судя по фото, которые Олег Захаров выложил в сеть, свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей страны Edem Resort Medical & Spa. Ведущим был известный актер, участник «квартала-95» Юрий Ткач. На фото со свадьбы Юрий Ткач искренне обнимается с женихом, оба улыбаются.

Напомним

30 января в соцсети появились видео, где парни спаивали девушек, а после того, как они теряли сознание, издевались над ними и совершали насильственные действия. Олег Захаров – непосредственный участник этих вечеринок и организатор стримов. В марте этого года парню сообщили о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия.

По версии следствия, блогер уговорил несовершеннолетнюю девушку принять участие в стриме. Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней без ее согласия, говорилось в сообщении.

В суде он заплатил залог в размере 402 тыс. гривен, чтобы во время следствия выйти из СИЗО.

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