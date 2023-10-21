Одружився фігурант справи про «п’яні вечірки», де знущалися з дівчат. Ведучим на весіллі був шоумен Юрій Ткач

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«Олег Захаров, учасник "вечірок", де спаювали дівчат та вчиняли над ними сексуальне насилля, який заплатив 402 тисячі гривень застави, аби вийти на волю на період слідства, на початку жовтня влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри», - написав Андрій Лохматов.

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Судячи з фото, які Олег Захаров виклав в мережу, весілля пройшло в одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa. Ведучим був відомий актор, учасник «кварталу-95» Юрій Ткач. На фото з весілля Юрій Ткач щиро обіймається з нареченим, обидва посміхаються.

Нагадаємо

30 січня в соцмережі з'явилися відео, де хлопці спаювали дівчат, а після того, як вони непритомніли, знущалися з них та вчиняли насильницькі дії. Олег Захаров – безпосередній учасник цих вечірок та організатор стрімів. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.



За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі. Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди, йшлося у повідомленні.

У суді він заплатив заставу у розмірі 402 тис. гривень, аби під час слідства вийти з СІЗО.

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