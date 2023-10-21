Одружився фігурант справи про «п’яні вечірки», де знущалися з дівчат. Ведучим на весіллі був шоумен Юрій Ткач

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 16704 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 90258 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 163498 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 165477 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133729 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136032 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87276 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93842 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99463 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89967 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8м/с
55%
Популярнi новини

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12999 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11549 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

23:34 • 6542 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12289 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 9454 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 165480 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229257 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377923 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314508 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11304 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16621 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33289 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29933 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133733 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Одружився фігурант справи про «п’яні вечірки», де знущалися з дівчат. Ведучим на весіллі був шоумен Юрій Ткач

Київ • УНН

 • 701370 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Учасник справи про «п’яні вечірки», підозрюваний у справі про сексуальне насильство Олег Захаров одружився в одному з найдорожчих готелів країни, а весільну церемонію провів шоумен та актор студії «Квартал-95» Юрій Ткач. Про це на Фейсбук-сторінці написав журналіст Андрій Лохматов, передає УНН.

Одружився фігурант справи про «п’яні вечірки», де знущалися з дівчат. Ведучим на весіллі був шоумен Юрій Ткач

Цитата

«Олег Захаров, учасник "вечірок", де спаювали дівчат та вчиняли над ними сексуальне насилля, який заплатив 402 тисячі гривень застави, аби вийти на волю на період слідства, на початку жовтня влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри», - написав Андрій Лохматов.

Деталі

Судячи з фото, які Олег Захаров виклав в мережу, весілля пройшло в одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa. Ведучим був відомий актор, учасник «кварталу-95» Юрій Ткач. На фото з весілля Юрій Ткач щиро обіймається з нареченим, обидва посміхаються.

Нагадаємо

30 січня в соцмережі з'явилися відео, де хлопці спаювали дівчат, а після того, як вони непритомніли, знущалися з них та вчиняли насильницькі дії. Олег Захаров – безпосередній учасник цих вечірок та організатор стрімів. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.

За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі. Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди, йшлося у повідомленні.

У суді він заплатив заставу у розмірі 402 тис. гривень, аби під час слідства вийти з СІЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П'яні вечірки і знущання над дівчатами: двом блогерам повідомили про підозру

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65