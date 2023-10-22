"Визнаю цю ситуацію ганебною": шоумен Ткач відреагував на інформацію про те, що був ведучим на весіллі фігуранта справи про "п'яні вечірки"

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“На превеликий жаль, про його скандальний бекграунд ні я, ні моє оточення реально не знало. А дізнався про цю гучну справу, тільки зі вчорашніх публікацій”, - написав Ткач в Instagram.

За його словами, приймаючи комерційні замовлення, він та його менеджер першочергово запитують, чи дотичні люди, у яких проводитиметься весілля, до політики, та яку позицію щодо війни рф в Україні мають.

“Чи заслабкі ці фільтри? Вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки? Однозначно, і колеги з ринку мають теж до них дослухатися. Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як громадські люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо. Визнаю цю ситуацію ганебною!! Всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться”, - зауважив шоумен.

Також, він повідомив, вже сьогодні передасть військовим “мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Усі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите”.

Нагадаємо

Журналіст Андрій Лохматов напередодні повідомив, що учасник справи про «п'яні вечірки», підозрюваний у справі про сексуальне насильство Олег Захаров одружився в одному з найдорожчих готелів країни, а весільну церемонію провів шоумен та актор студії «Квартал-95» Юрій Ткач.

30 січня в соцмережі з'явилися відео, де хлопці спаювали дівчат, а після того, як вони знепритомніли, знущалися з них і чинили насильницькі дії. Олег Захаров – безпосередній учасник цих вечірок та організатор стримувань. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.

За версією слідства, блогер умовив неповнолітню дівчину взяти участь у стримі. Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітньої без її згоди, йшлося у повідомленні.

У суді він заплатив заставу у розмірі 402 тис. гривень, щоби під час слідства вийти із СІЗО.