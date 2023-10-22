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The Guardian

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"Визнаю цю ситуацію ганебною": шоумен Ткач відреагував на інформацію про те, що був ведучим на весіллі фігуранта справи про "п'яні вечірки"

Київ • УНН

 • 616972 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Шоумен та актор студії «Квартал-95» Юрій Ткач прокоментував проведенням ним весільної церемонію учасника справи про «п'яні вечірки», підозрюваного у сексуальному насильстві, Олега Захарова. Він заявив, що не знав про гучну справу і пообіцяв, що більше подібних ситуацій за його участі не станеться, повідомляє УНН.

"Визнаю цю ситуацію ганебною": шоумен Ткач відреагував на інформацію про те, що був ведучим на весіллі фігуранта справи про "п'яні вечірки"

Цитата

“На превеликий жаль, про його скандальний бекграунд ні я, ні моє оточення реально не знало. А дізнався про цю гучну справу, тільки зі вчорашніх публікацій”, - написав Ткач в Instagram.

За його словами, приймаючи комерційні замовлення, він та його менеджер першочергово запитують, чи дотичні люди, у яких проводитиметься весілля, до політики, та яку позицію щодо війни рф в Україні мають.

“Чи заслабкі ці фільтри? Вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки? Однозначно, і колеги з ринку мають теж до них дослухатися. Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як громадські люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо. Визнаю цю ситуацію ганебною!! Всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться”, - зауважив шоумен.

Також, він повідомив, вже сьогодні передасть військовим “мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Усі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите”.

Нагадаємо

Журналіст Андрій Лохматов напередодні повідомив, що учасник справи про «п'яні вечірки», підозрюваний у справі про сексуальне насильство Олег Захаров одружився в одному з найдорожчих готелів країни, а весільну церемонію провів шоумен та актор студії «Квартал-95» Юрій Ткач.

30 січня в соцмережі з'явилися відео, де хлопці спаювали дівчат, а після того, як вони знепритомніли, знущалися з них і чинили насильницькі дії. Олег Захаров – безпосередній учасник цих вечірок та організатор стримувань. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.

За версією слідства, блогер умовив неповнолітню дівчину взяти участь у стримі. Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітньої без її згоди, йшлося у повідомленні.

У суді він заплатив заставу у розмірі 402 тис. гривень, щоби під час слідства вийти із СІЗО.

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