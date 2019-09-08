Определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Черкассах прошел 13-й розыгрыш Суперкубка Украины по футзалу с участием победителя чемпионата Украины херсонского "Продексима" и обладателя Кубка страны "Ураган", сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.
Соперники до середины стартового тайма поочередно перехватывали инициативу. В конце концов, первое взятие ворот на свой счет записал Ярослав Лебидь. Лучший шанс, чтобы сделать счет равным имел Николай Билоцеркивец, однако после его удара мяч попал в штангу.
Наконец, в конце первой половины встречи розыгрыш углового принес действующим обладателям Кубка Украины еще один гол. После подачи Руслана Шереметы мощным выстрелом отметился тот же Лебидь.
Не успели команды выйти на паркет после перерыва, как быстрая атака "драконов" завершилась точным ударом Когута. Впрочем, после счета 0:3 ход встречи не изменился. На двадцать седьмой минуте Максим Мануйленко отличился дебютным голом в составе своей новой команды.
После этого Хави Родригес взял минутный перерыв и выпустил в качестве пятого полевого Иштвана. Это "мельникам" не помогло. "Урагановцы2 еще трижды воспользовались их огрехами в защите, следствием чего стали голы Абакшина, Лебедя та Фаренюка в пустые ворота.
Поэтому, 7:0 - очень уверенный старт сезона от команды Максима Павленко и второй в истории завоеванный Суперкубок "Ураганом".
Добавим, что всего выигранных Суперкубков в истории турнира - у харьковского "Локомотива" - 4.
Напомним, Федерация футбола Украины в рамках премии "Футбольные звезды Украины-2018" назвала имя лучшего футзалиста страны прошлого года.