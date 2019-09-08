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Визначився володар Суперкубку України з футзалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Черкасах пройшов 13-й розіграш Суперкубку України з футзалу за участі переможця чемпіонату України херсонського "Продексіма" та володаря Кубку країни "Урагана", повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Суперники до середини стартового тайму почергово перехоплювали ініціативу. Зрештою, перше взяття воріт на свій рахунок записав Ярослав Лебідь. Найкращий шанс, аби зробити рахунок рівним мав Микола Білоцерківець, однак після його удару м’яч поцілив у стійку.

Зрештою, наприкінці першої половини зустрічі розіграш кутового приніс чинним володарям Кубка України ще один гол. Після подачі Руслана Шеремети потужним пострілом відзначився той-таки Лебідь.

Не встигли команди вийти на паркет після перерви, як швидка атака "драконів" завершилася точним ударом Когута. Втім, після рахунку 0:3 хід зустрічі не змінився. На 27-ій хвилині Максим Мануйленко відзначився дебютним голом у складі своєї нової команди.

Після цього Хаві Родрігес взяв хвилинну перерву та випустив в якості п’ятого польового Іштвана. Це "мельникам" не допомогло. "Ураганівці" ще тричі скористалися їхніми огріхами у захисті, наслідком чого стали голи Абакшина, Лебедя та Фаренюка у порожні ворота.

Тож, 7:0 – надзвичайно впевнений старт сезону від команди Максима Павленка і другий в історії завойований Суперкубок "Ураганом".

Додамо, що найбільше виграних Суперкубків в історії турніру – у харківського "Локомотива" – 4.

Нагадаємо, Федерація футболу України у рамках премії "Футбольні зірки України-2018" назвала ім'я кращого футзаліста країни минулого року.

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