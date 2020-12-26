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Определился обладатель Кубка Украины по футзалу среди женских команд

Киев • УНН

 • 11811 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В финальном противостоянии Кубка Украины по футзалу среди женских команд столичная “Кобра-НПУ” в двухматчевой дуэли победила “IMS-НУХТ”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Определился обладатель Кубка Украины по футзалу среди женских команд

Первый поединок заключительного раунда прошел 19 декабря на паркете спорткомплекса “НПУ”. Номинальные хозяйки одержали победу со счетом 4:2, хотя и уступали по ходу в два мяча.

Теперь на паркете спорткомплекса “НУХТ” состоялся ответный матч. “IMS-НУХТ” вновь имел преимущество в два гола, однако еще в первом тайме гости сравняли счет. Во второй половине встречи команды забили еще по разу, поэтому игра завершилась вничью.

По итогам двух поединков победила “Кобра-НПУ”, которая завоевала Кубок Украины впервые в своей истории.

Отметим, что в прошлом году “Кобра-НПУ”, которая тогда называлась “Будстар-НПУ”, в кубковом финале уступила “Ладомиру” из Владимира-Волынского.

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