Определился обладатель Кубка Украины по футзалу среди женских команд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В финальном противостоянии Кубка Украины по футзалу среди женских команд столичная “Кобра-НПУ” в двухматчевой дуэли победила “IMS-НУХТ”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Первый поединок заключительного раунда прошел 19 декабря на паркете спорткомплекса “НПУ”. Номинальные хозяйки одержали победу со счетом 4:2, хотя и уступали по ходу в два мяча.
Теперь на паркете спорткомплекса “НУХТ” состоялся ответный матч. “IMS-НУХТ” вновь имел преимущество в два гола, однако еще в первом тайме гости сравняли счет. Во второй половине встречи команды забили еще по разу, поэтому игра завершилась вничью.
По итогам двух поединков победила “Кобра-НПУ”, которая завоевала Кубок Украины впервые в своей истории.
Отметим, что в прошлом году “Кобра-НПУ”, которая тогда называлась “Будстар-НПУ”, в кубковом финале уступила “Ладомиру” из Владимира-Волынского.