Визначився володар Кубку України з футзалу серед жіночих команд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У фінальному протистоянні Кубку України з футзалу серед жіночих команд столична “Кобра-НПУ” у двоматчевій дуелі перемогла “IMS-НУХТ”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Перший поєдинок заключного раунду пройшов 19 грудня на паркеті спорткомплексу “НПУ”. Номінальні господарки здобули перемогу з рахунком 4:2, хоч і поступалися по ходу у два м’ячі.
Тепер на паркеті спорткомплексу “НУХТ” відбувся матч-відповідь. “IMS-НУХТ” знову мав перевагу у два голи, проте ще в першому таймі гості зрівняли рахунок. У другій половині зустрічі команди забили ще по разу, тож гра завершилася внічию.
За підсумками двох поєдинків перемогла “Кобра-НПУ”, яка здобула Кубок України вперше у своїй історії.
Зазначимо, що минулого року “Кобра-НПУ”, яка тоді називалася “Будстар-НПУ”, у кубковому фіналі поступилася “Ладомиру” з Володимира-Волинського.