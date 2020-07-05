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Определился лучший футболист матча "Динамо" - "Шахтер"

Определился лучший футболист матча "Динамо" - "Шахтер"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. По оценкам InStat стало известно имя наиболее полезного футболиста в противостоянии "украинского классического" между "Динамо" и "Шахтером" (29 тур УПЛ), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Команды номер один".

Самым полезным игроком матча "Динамо" - "Шахтер" стал полузащитник горняков Алан Патрик. Рейтинг эффективности его игры составил 377 баллов.

За 90 минут автор победного гола выполнил 103 ТТД (технико-тактических действий) с браком в 11%, нанес три удара по воротам, отдал две острые передачи и выиграл 12 единоборств.

В тройку лучших игроков матча по InStat Index также вошли два представителя сборной Украины - Тарас Степаненко (340 баллов) и Николай Матвиенко (318 баллов). Самая высокая оценка среди футболистов "Динамо" - в 20-летнего центрбэка Александра Сироты (310 баллов).

Напомним, что вчера "Шахтер" нанес "Динамо" четвертое поражение в сезоне УПЛ 2019-20 годов.

Украинские Национальные Новости

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