Определился лучший футболист матча "Динамо" - "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. По оценкам InStat стало известно имя наиболее полезного футболиста в противостоянии "украинского классического" между "Динамо" и "Шахтером" (29 тур УПЛ), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Команды номер один".
Самым полезным игроком матча "Динамо" - "Шахтер" стал полузащитник горняков Алан Патрик. Рейтинг эффективности его игры составил 377 баллов.
За 90 минут автор победного гола выполнил 103 ТТД (технико-тактических действий) с браком в 11%, нанес три удара по воротам, отдал две острые передачи и выиграл 12 единоборств.
В тройку лучших игроков матча по InStat Index также вошли два представителя сборной Украины - Тарас Степаненко (340 баллов) и Николай Матвиенко (318 баллов). Самая высокая оценка среди футболистов "Динамо" - в 20-летнего центрбэка Александра Сироты (310 баллов).
Напомним, что вчера "Шахтер" нанес "Динамо" четвертое поражение в сезоне УПЛ 2019-20 годов.