"Шахтар" завдав мінімальної поразки "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У центральному протистоянні 29 туру Української Прем'єр-ліги зустрілися київське "Динамо" та донецький "Шахтар", повідомляє кореспондент УНН.
Перший тайм завершився на користь “гірників” 2:0. Затяжна атака гостей призвела до удару Сергія Болбата. М’яч після рикошету потрапив до стійки воріт, а далі Тарас Степаненко добив ігровий снаряд у сітку. Згодом донеччани створили контрвипад, який завершив дальнім ударом низом Євген Коноплянка.
На початку другої 45-хвилинки помилка Анатолія Трубіна коштувала “гірникам” пропущеного м’яча. Вербіч додав м’яч після удару Шапаренка. На 67 хвилині Карлосу Де Пені вдалося закинути м’яч за комірець стражу воріт “помаранчево-чорних” та вирівняти становище (2:2). Героєм матчу для команди Каштру став дует Тайсон — Алан Патрік. Перший віддав розрізаючу результативну передачу, а другий її замкнув — 2:3.
Відзначимо, що під завершення гри пряму червону картку отримав хорватський оборонець “біло-синіх” Йосип Піварич.
Крім того додамо, у турнірній таблиці “Шахтар” лідирує із 75 балами. “Динамо” втримує другий рядок — 55.