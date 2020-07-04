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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 120322 просмотра

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4 марта, 14:27 • 123062 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102984 просмотра

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"Шахтер" нанес минимальное поражение "Динамо"

"Шахтер" нанес минимальное поражение "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В центральном противостоянии 29 тура Украинской Премьер-лиги встретились киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", сообщает корреспондент УНН.

Первый тайм завершилась в пользу “горняков” 2:0. Затяжная атака гостей привела к удару Сергея Болбата. Мяч после рикошета попал в стойку ворот, а дальше Тарас Степаненко добил игровой снаряд в сетку. Впоследствии дончане создали контрвыпад, который завершил дальним ударом низом Евгений Коноплянка.

В начале второй 45-минутки ошибка Анатолия Трубина стоила “горнякам” пропущенного мяча. Вербичи добавил мяч после удара Шапаренко. На 67 минуте Карлосу Где Пенни удалось забросить мяч за шиворот стражу ворот “оранжево-черных” и выровнять положение (2:2). Героем матча для команды Каштру стал дуэт Тайсон — Алан Патрик. Первый отдал разрезанную результативную передачу, а второй ее замкнул — 2:3.

Отметим, что под завершение игры прямую красную карточку получил хорватский защитник “бело-синих” Иосиф Пиварич.

Кроме того добавим, в турнирной таблице “Шахтер” лидирует с 75 баллами. “Динамо” удерживает вторую строчку — 55.

Украинские Национальные Новости

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