"Шахтер" нанес минимальное поражение "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В центральном противостоянии 29 тура Украинской Премьер-лиги встретились киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", сообщает корреспондент УНН.
Первый тайм завершилась в пользу “горняков” 2:0. Затяжная атака гостей привела к удару Сергея Болбата. Мяч после рикошета попал в стойку ворот, а дальше Тарас Степаненко добил игровой снаряд в сетку. Впоследствии дончане создали контрвыпад, который завершил дальним ударом низом Евгений Коноплянка.
В начале второй 45-минутки ошибка Анатолия Трубина стоила “горнякам” пропущенного мяча. Вербичи добавил мяч после удара Шапаренко. На 67 минуте Карлосу Где Пенни удалось забросить мяч за шиворот стражу ворот “оранжево-черных” и выровнять положение (2:2). Героем матча для команды Каштру стал дуэт Тайсон — Алан Патрик. Первый отдал разрезанную результативную передачу, а второй ее замкнул — 2:3.
Отметим, что под завершение игры прямую красную карточку получил хорватский защитник “бело-синих” Иосиф Пиварич.
Кроме того добавим, в турнирной таблице “Шахтер” лидирует с 75 баллами. “Динамо” удерживает вторую строчку — 55.