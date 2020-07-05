Визначився найкращий футболіст поєдинку "Динамо" – "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. За оцінками InStat стало відоме ім'я найбільш корисного футболіста у протистоянні "українського класичного" між "Динамо" та "Шахтарем" (29 тур УПЛ), повідомляє УНН із посиланням на сайт "Команди номер один".
Найкориснішим гравцем матчу "Динамо" – "Шахтар" став півзахисник гірників Алан Патрік. Рейтинг ефективності його гри склав 377 балів.
За 90 хвилин автор переможного гола виконав 103 ТТД (техніко-тактичних дій) з браком у 11%, завдав три удари по воротах, віддав дві гострі передачі і виграв 12 єдиноборств.
До трійки кращих гравців матчу по InStat Index також увійшли два представники збірної України - Тарас Степаненко (340 балів) і Микола Матвієнко (318 балів). Найвища оцінка серед футболістів "Динамо" - у 20-річного центрбека Олександра Сироти (310 балів).
Нагадаємо, що вчора "Шахтар" завдав "Динамо" четвертої поразки у сезоні УПЛ 2019-20 років.