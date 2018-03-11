Определился календарь матчей сборной Украины в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сайт Федерации футбола Украины обнародовал календарь матчей украинской сборной в 2018 году, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Количество товарищеских встреч уступает официальным. Дважды “сине-желтые” сыграют в конце марта. Спарринги с Саудовской Аравией и Японией состоятся соответственно 23-го и 27-го числа в испанской Марбелье и бельгийском Льеже.
Осенью сборная Украины проведет пять матчей. Четыре из них — в рамках группового турнира В1 Лиги наций (два — с Чехией и Словакией). Спарринг с Италией запланировано на 10 октября, еще одно окно (19-20 ноября) на сегодня остается свободным.
Напомним, что в ближайшие контрольные игры Андрей Шевченко вызвал шестерых украинских легионеров.