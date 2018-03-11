Определился календарь матчей сборной Украины в 2018 году

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50877 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61544 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64750 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103891 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96184 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103941 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110952 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117018 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122613 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134078 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Определился календарь матчей сборной Украины в 2018 году

Определился календарь матчей сборной Украины в 2018 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Сайт Федерации футбола Украины обнародовал календарь матчей украинской сборной в 2018 году, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.

Количество товарищеских встреч уступает официальным. Дважды “сине-желтые” сыграют в конце марта. Спарринги с Саудовской Аравией и Японией состоятся соответственно 23-го и 27-го числа в испанской Марбелье и бельгийском Льеже.

Осенью сборная Украины проведет пять матчей. Четыре из них — в рамках группового турнира В1 Лиги наций (два — с Чехией и Словакией). Спарринг с Италией запланировано на 10 октября, еще одно окно (19-20 ноября) на сегодня остается свободным.

Напомним, что в ближайшие контрольные игры Андрей Шевченко вызвал шестерых украинских легионеров.

Украинские Национальные Новости

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