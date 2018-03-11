Визначився календар матчів збірної України в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сайт Федерації футболу України оприлюднив календар поєдинків української збірної в 2018 році, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Кількість товариських зустрічей поступається офіційним. Двічі “синьо-жовті” зіграють наприкінці березня. Спаринги із Саудівською Аравією та Японією відбудуться відповідно 23-го та 27-го числа в іспанській Марбельї та бельгійському Льєжі.
Восени збірна України проведе п’ять матчів. Чотири з них — у рамках групового турніру В1 Ліги націй (по два — з Чехією та Словаччиною). Спаринг з Італією заплановано на 10 жовтня, ще одне вікно (19–20 листопада) на сьогодні залишається вільним.
Нагадаємо, що на найближчі контрольні ігри Андрій Шевченко викликав шістьох українських легіонерів.