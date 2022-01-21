Определился со страной продолжения карьеры: Марлос сделал выбор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Бывший полузащитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Марлос высказался о своем будущем, а именно назвал страну в которой продолжит карьеру, сообщает УНН со ссылкой на “Superesportes”.
Детали
33-летний игрок решил выступать в США, поскольку не получил предложения от бразильского клуба “Атлетико Паранаэнсе”.
"Решил играть в США, потому что не было предложения от “Атлетико Паранаэнсе". У меня были предложения от “Сан-Паулу“, "Атлетико Минейро" и некоторых других бразильских клубов. Я отклонил их все. Так бывает, жизнь продолжается. Не думаю, что перейду к "Паранаэнсе" в будущем. Я был доступен, но они не сделали мне предложения. Я отказался от продления контракта с "Шахтером" для того, чтобы все сделать правильно, но когда приехал, то оказалось, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае буду продолжать поддерживать команду”, — отметил Марлос.
Дополнение
В составе “Шахтера” футболист выступал в 2014-2021 годах (179 матчей, 59 голов). За сборную Украины Марлос сыграл 27 матчей и забил один мяч.