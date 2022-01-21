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15 марта, 19:03 • 107929 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146606 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125588 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118967 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105978 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102005 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95163 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125802 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Определился со страной продолжения карьеры: Марлос сделал выбор

Определился со страной продолжения карьеры: Марлос сделал выбор

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Бывший полузащитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Марлос высказался о своем будущем, а именно назвал страну в которой продолжит карьеру, сообщает УНН со ссылкой на “Superesportes”.

Детали

33-летний игрок решил выступать в США, поскольку не получил предложения от бразильского клуба “Атлетико Паранаэнсе”.

"Решил играть в США, потому что не было предложения от “Атлетико Паранаэнсе". У меня были предложения от “Сан-Паулу“, "Атлетико Минейро" и некоторых других бразильских клубов. Я отклонил их все. Так бывает, жизнь продолжается. Не думаю, что перейду к "Паранаэнсе" в будущем. Я был доступен, но они не сделали мне предложения. Я отказался от продления контракта с "Шахтером" для того, чтобы все сделать правильно, но когда приехал, то оказалось, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае буду продолжать поддерживать команду”, — отметил Марлос.

Дополнение

В составе “Шахтера” футболист выступал в 2014-2021 годах (179 матчей, 59 голов). За сборную Украины Марлос сыграл 27 матчей и забил один мяч.

Украинские Национальные Новости

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